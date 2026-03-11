NewsCalcioNapoli

Frank più Billy, ecco la soluzione a centrocampo in attesa di ritorni importanti

By Emilia Verde
0

Il Napoli affronterà sabato al Maradona il Lecce e per Frank Anguissa sarà la prima da titolare dopo ventiquattro gare in cui è stato assente. Accanto a lui, in attesa del ritorno di Lobotka e McTominay, ci sarà Billy Gilmour, che già nella gara col Torino ha giocato una buona gara. Il Corriere dello Sport scrive: “Anguissa ci proverà. E già ci pensa: titolare sabato al Maradona dopo 25 partite tra campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa. Ventiquattro le ha vissute da tifoso (oltre alla Coppa d’Africa del Camerun), mentre nell’ultima è andato in campo nella seconda parte. Al fianco di Gilmour: una coppia che potrebbe ricomporsi contro il Lecce, considerando che Lobotka sarà valutato fino alla vigilia e in ogni caso difficilmente partirebbe dal primo minuto. Frank più Billy è un’idea possibile, un’opzione da tenere in conto e che nei prossimi giorni andrà verificata anche alla luce del recupero di McTominay. Calma e sangue freddo: ci penserà Conte non appena la preparazione dell’incrocio con il Lecce entrerà nella fase più calda”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

McTominay, il vice-capocannoniere del Napoli, sta tornando

News

Quando Fabrizio Maiello (il Maradona delle carceri) pianificò di rapire Zola

News

Anguissa si prepara alla prima da titolare, il peggio è passato

News

Napoli Women, il colore della città. La scalata dalla “C” alla zona…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.