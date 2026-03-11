Frank più Billy, ecco la soluzione a centrocampo in attesa di ritorni importanti

Il Napoli affronterà sabato al Maradona il Lecce e per Frank Anguissa sarà la prima da titolare dopo ventiquattro gare in cui è stato assente. Accanto a lui, in attesa del ritorno di Lobotka e McTominay, ci sarà Billy Gilmour, che già nella gara col Torino ha giocato una buona gara. Il Corriere dello Sport scrive: “Anguissa ci proverà. E già ci pensa: titolare sabato al Maradona dopo 25 partite tra campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa. Ventiquattro le ha vissute da tifoso (oltre alla Coppa d’Africa del Camerun), mentre nell’ultima è andato in campo nella seconda parte. Al fianco di Gilmour: una coppia che potrebbe ricomporsi contro il Lecce, considerando che Lobotka sarà valutato fino alla vigilia e in ogni caso difficilmente partirebbe dal primo minuto. Frank più Billy è un’idea possibile, un’opzione da tenere in conto e che nei prossimi giorni andrà verificata anche alla luce del recupero di McTominay. Calma e sangue freddo: ci penserà Conte non appena la preparazione dell’incrocio con il Lecce entrerà nella fase più calda”.

Factory della Comunicazione