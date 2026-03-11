Adnkronos News

Fiere, Pavanetto (Regione Veneto): “Verona e il Veneto capaci di attrarre investimenti e tavoli di confronto”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “La centralità del luogo dove ci troviamo è importantissima: la città di Verona e il Veneto ancora una volta dimostrano di essere capaci di attrarre non solo investimenti ma anche momenti di confronto soprattutto in un mondo come quello dei trasporti e della logistica”. Sono le dichiarazioni di Luca Pavanetto, vicepresidente della Regione Veneto e assessore a turismo, lavoro e sicurezza, intervenendo alla quinta edizione di LetExpo a Verona, la manifestazione dedicata a trasporti, logistica e servizi alle imprese che riunisce istituzioni, aziende e operatori del settore. 

Factory della Comunicazione

“Il Veneto – ha aggiunto Pavanetto – recita ancora una volta una parte fondamentale in questo comparto, oggi più che mai in un contesto internazionale sempre più complesso” 

Il vicepresidente della Regione Veneto ha evidenziato come tra le principali preoccupazioni vi siano le ricadute economiche delle crisi internazionali. “Il pensiero riguarda sempre i costi dell’energia e la variabilità di questi in generale, quindi dei consumi. La nostra regione e l’Italia rappresentano comunque un’isola felice anche per chi decide di muoversi da altri paesi, per trascorrere giornate di relax o per visite culturali”. 

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Iran, Perego: “Raggiunti gli obiettivi Usa cerchino soluzione…

Adnkronos News

Iran, l’armatore d’Amico: “Navi in zona di guerra? Solo con scorta…

Adnkronos News

Fiere, Casilli (Casilli Enterprise): “Investire in tecnologie sostenibili e…

Adnkronos News

Migranti, Corte d’Appello di Roma: “Dubbi su legittimità protocollo…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.