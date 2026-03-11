Elmas, riscatto in bilico: il gioco delle parti

Qualcuno, qualche anno fa, lo definiva “la luce dei miei occhi”, Conte, l’altra sera, l’ha chiamato Sant’Elmas...La sua versatilità, la duttilità e l’intelligenza calcistica lo precedono. Elmas è tutto questo. E tra poco si aprirà la questione riscatto. Scrive TMW: “Il riscatto in bilico di Eljif Elmas può accendere diversi interessi. Nel corso delle ultime settimane è stato seguito da diversi club, come il Manchester United. Il perché è presto detto: è versatile, ha la possibilità di giocare in vari ruoli (ultimamente viene impiegato come centrocampista centrale causa infortuni) e soprattutto non ha una valutazione esagerata. Il Lipsia lo ha acquistato nel 2024 per circa 24 milioni di euro, ma metà del suo acquisto è stato ammortato. Il riscatto del Napoli è fissato a 16 milioni, ma non è ancora detto che venga esercitato. Se è vero che nelle ultime settimane il suo rendimento è cresciuto decisamente rispetto all’inizio della stagione, dall’altro ci potrebbe essere una contrattazione fra le parti per abbassare ulteriormente la cifra. A giugno sarà iscritto a bilancio per 12 milioni, lasciando un discreto agio ai partenopei. Non è detto, però, che il Lipsia voglia accettare le condizioni. Proprio grazie agli interessamenti di altri club potrebbe lasciare scadere il mese di giugno per poi rimetterlo sul mercato, a meno che non arrivi il riscatto alle cifre già prefissate. In questa stagione, del resto, è stato uno dei più utilizzati del Napoli con 36 presenze e quasi 2200 minuti giocati.”

