Cotugno: “Si attenziona sempre Joao Gomes, piace Summerville”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuta Ada Cotugno di Fanpage: “Il Wolves sta facendo qualche punto, davanti stanno facendo male. Il Napoli è sempre attento su Joao Gomes, è uno dei migliori. Non dico che c’è già accordo di massima, ma c’è anche l’attenzione dell’Atletico Madrid. Un giocatore che merita ben altri palcoscenici. Il Napoli ha attenzionato questo giocatore già nei mesi precedenti, può essere una marcia in più per Conte. L’Atletico Madrid ha anche altri affari da chiarire, come Julian Alvarez. Che attenzione c’è dal mondo della Premier su McTominay e su Gilmour? L’attenzione si è accesa con il ritorno di De Bruyne che trascina ancora più tifo dall’Inghilterra. I tifosi del City sono simpatizzanti del Napoli grazie a KDB. Blindare McTominay è un messaggio chiaro. Dall’Inghilterra un chiacchiericcio c’è stato sul suo ritorno, qualcuno ci stava anche pensando, ma non credo che ci siano stati mai seri pensieri di un suo nuovo passaggio in Premier League. Su Gilmour l’attenzione viene soprattutto dalla Scozia, per via dei Mondiali. In occasione della prima partita del Mondiale, ci sarà festa nazionale. Summerville al Napoli? Si è un po’ perso, quando era al Fulham era la nuova stella del calcio inglese. Segnava anche alle big. Aveva le caratteristiche per spaccare in Premier League. Ora al West Ham resta un giocatore convincente, in una squadra che non convince. Si è ripreso, ma ha 24 anni, è un buon giocatore. Ci sono tante squadre su di lui. Il Napoli è una delle squadre più convinte sul ragazzo, Manna si è già mosso per capire se l’operazione può essere fatta. Stiamo parlando di un cartellino da 30 milioni di euro. Lo vedo adatto alla Serie A. Non è un mastino alla Conte, ma è abbastanza grintoso in campo. Mainoo rimpianto per il Napoli? Sì, può continuare a crescere in maniera importante. Con l’addio di Amorim, è ritornato al centro del progetto. La richiesta del Manchester United era alta, qualcuno riconosceva già il valore del giocatore. Il Manchester è una squadra da rifare, ci sono tanti giocatori che non vedo bene”

