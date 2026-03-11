Adnkronos News

Champions League, oggi Real Madrid-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Torna la Champions League con l’andata degli ottavi di finale. Oggi, mercoledì 11 marzo, è il giorno del big match tra Real Madrid e Manchester City. I Blancos arrivano alla sfida dopo aver eliminato il Benfica di José Mourinho, mentre gli inglesi avevano agguantato la qualificazione diretta agli ottavi, saltando il turno dei playoff in virtù dell’ottavo posto nella fase campionato. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Factory della Comunicazione

Ecco le probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City, in campo alle 21:  

Real Madrid (4-3-3) Courtois; Alexander-Arnold, Asensio, Rudiger, F. Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler; G. Garcia, Vinicius Jr 

Manchester City (4-3-3) Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo, Rodri, O’Reilly; Semenyo, Haaland, Marmoush 

La sfida tra Real Madrid e Manchester City sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Amazon Prime Video. La sfida sarà visibile anche in streaming su Amazon Prime Video. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ucraina, droni russi su Kharkiv: almmeno due morti

Adnkronos News

Stasera tutto è possibile, oggi 11 marzo: la seconda puntata a tema ‘Step…

Adnkronos News

Perego di Cremnago: “Industria, sicurezza e innovazione ambiti…

Adnkronos News

Ulixes Sgr e Lumen Ventures lanciano ‘Lumen II’, fondo dedicato a…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.