Adnkronos News

Champions, Bayer Leverkusen-Arsenal finisce 1-1 tra le polemiche. Cos’è successo

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – La giornata di Champions oggi, mercoledì 11 marzo, si apre con l’andata degli ottavi di finale tra Bayer Leverkusen e Arsenal. Alla BayArena finisce 1-1 con le reti di Andrich, capitano dei tedeschi, a inizio secondo tempo, e Havertz. Il tedesco trova il pareggio allo scadere su calcio di rigore, dopo un fallo di Tillman su Madueke. Un penalty assegnato dall’arbitro turco Meler tra le polemiche e realizzato dal grande ex di serata dopo che il Var ha ritenuto opportuno non intervenire.  

Factory della Comunicazione

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Energia, Marcello Di Caterina (Alis): “Bene apertura Von der Leyen su Ets ma…

Adnkronos News

Champions, oggi Psg-Chelsea – La diretta

Adnkronos News

Champions, oggi Real Madrid-Manchester City – La diretta

Adnkronos News

Logistica, Ausserdorfer (A22): “Confermiamo impegno Autobrennero per mobilità…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.