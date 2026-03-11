CalcioNapoliNews

Castel Volturno, valutazioni in corso per l’11 contro il Lecce

By Gabriella Calabrese
Tutti a Castel Volturno: si prepara la gara interna di sabato contro il Lecce e si valutano, come abitudine ormai, le condizioni degli infortunati. McT e Lobo su tutti. Scrive il CdS: “Scott McTominay è tornato in gruppo, ma questi potrebbero essere anche i giorni del rientro di Stani Lobotka. Condizioni da valutare per lo slovacco che aveva saltato la sfida contro i granata per un sovraccarico muscolare ma che potrebbe rientrare proprio per la prossima di sabato a Fuorigrotta. Vorrebbe dire, per Conte, ritrovare i Fab Four: l’ultima volta che erano stati tutti disponibili risale al 5 ottobre, Napoli-Genoa. Cinque mesi fa. In chiave formazione, la grande novità per sabato sarà rappresentata dall’assenza forzata di Vergara per infortunio con Elmas prima opzione per sostituirlo e con Giovane e De Bruyne altri candidati. Così come è un candidato per ritrovare una maglia da titolare Anguissa accanto a Gilmour, prezioso con il Torino e che verrà confermato come play di riferimento. Per il resto, c’è ancora tempo per sciogliere alcune riserve di formazione, dalla scelta del portiere – Meret o Milinkovic-Savic – ai tre di difesa (confermato Juan Jesus o rientrerà Beukema?), fino alle tante opzioni sulle corsie laterali, con Gutierrez che può agire sia a destra che a sinistra al posto di Politano o Spinazzola. La settimana corre veloce tra dubbi e certezze, come Alisson e Hojlund, gli attaccanti al potere. Inamovibili.”

