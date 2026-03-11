CalcioIn EvidenzaNapoli

Cassano: “Lobotka secondo me andrà alla Juve da Spalletti”

By Emanuele Arinelli
0

Antonio Cassano, ai microfoni del Corriere della Sera, parla del momento che sta vivendo il calcio italiano. Le sue parole riportate da TuttoNapoli:

In Italia chi ha vinto con un calcio moderno?

“Spalletti è stato meraviglioso. Anche Conte. E Mancini ha fatto un Europeo fantastico“.

Il debuttante Chivu l’ha stupita?

“Sta andando oltre tutte le aspettative. Lui viene dalla filosofia dell’Ajax e sono convinto che il prossimo anno cambierà l’Inter, giocando a 4 in difesa. Servirà una ristrutturazione ampia. Ci vogliono due centrocampisti, perché Calhanoglu andrà in Turchia e Barella fa fatica anche a correre. Il problema per fare un 4-2-3-1 sono gli esterni forti, che costano tanto, come del resto un mediano basso come Lobotka. Che secondo me andrà da Spalletti“.

