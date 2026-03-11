Cassano: “Lobotka secondo me andrà alla Juve da Spalletti”
Antonio Cassano, ai microfoni del Corriere della Sera, parla del momento che sta vivendo il calcio italiano. Le sue parole riportate da TuttoNapoli:
In Italia chi ha vinto con un calcio moderno?
“Spalletti è stato meraviglioso. Anche Conte. E Mancini ha fatto un Europeo fantastico“.
Il debuttante Chivu l’ha stupita?
“Sta andando oltre tutte le aspettative. Lui viene dalla filosofia dell’Ajax e sono convinto che il prossimo anno cambierà l’Inter, giocando a 4 in difesa. Servirà una ristrutturazione ampia. Ci vogliono due centrocampisti, perché Calhanoglu andrà in Turchia e Barella fa fatica anche a correre. Il problema per fare un 4-2-3-1 sono gli esterni forti, che costano tanto, come del resto un mediano basso come Lobotka. Che secondo me andrà da Spalletti“.