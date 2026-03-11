Carignani, lo stadio Maradona apre le porte a tutti! Giornata FAI

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Francesco Carignani Di Novoli, capo delegazione FAI di Napoli:

“In occasione delle Giornate FAI apriremo uno dei luoghi più iconici della città, lo stadio Diego Armando Maradona e ci potrà essere questo tour guidato di cui tanti si sta parlando. Non c’è bisogno di prenotazione né di biglietto d’ingresso, ci sarà soltanto un contributo libero a sostegno delle attività del FAI in Italia e della delegazione di Napoli. Questo in data sabato 21 marzo e domenica 22 marzo, gli orari saranno dalle 9 del mattino e con l’ultimo ingresso alle 14:30 Ci sarà la possibilità di fare un giro per il Miglio azzurro. Sarà un’occasione unica perché si potrà vedere lo stadio da prospettive che normalmente i tifosi non possono vivere: ci sarà il percorso nel cosiddetto Miglio Azzurro, si potranno visitare gli spogliatoi, la sala conferenze stampa e ci si potrà affacciare anche a bordo campo. Sarà una visita ricca di storia, perfettamente nello spirito del FAI. Racconteremo la nascita dello stadio alla fine degli anni ’50, la storia del quartiere di Fuorigrotta e l’evoluzione dello stadio del Sole fino al San Paolo e all’attuale stadio Diego Armando Maradona. Ma sarà anche un’esperienza molto emozionante: quando sono andato a fare i sopralluoghi e mi sono ritrovato a bordo campo ho provato una sensazione davvero forte, soprattutto pensando a cosa rappresenta questo luogo per i tifosi del Napoli.”

Foto con la statua di Maradona? “Non lo possiamo garantire, perché è del Calcio Napoli. Si passerà per gli spogliatoi ospiti, non sappiamo se riusciremo anche con quelli di casa. Mi hanno stupito e so che stupiranno anche tutti coloro che potranno vivere l’esperienza. In ogni caso i visitatori potranno vedere spazi molto moderni e all’avanguardia: ad esempio ci sono vasche per il defaticamento e strutture”.

“Altre giornate per ripetere l’esperienza? Noi riusciamo a fare quest’apertura grazie all’impegno del Comune di Napoli. Mi sembra di capire ci sia un’intenzione forte di rendere l’esperienza da occasionale a fissa. Questo è un chiaro segnale dell’amministrazione che abbiamo colto con felicità. Speriamo anche noi possa diventare fisso. Se è vero che il Maradona è un po’ vecchiotto è ricco di fascino e che riesce a regalare emozioni uniche. L’idea è che questa apertura possa essere un primo passo per rendere questa esperienza sempre più accessibile alla città”.

“Sulle presenze ci aspettiamo numeri molto importanti. Nelle ultime edizioni delle Giornate FAI a Napoli siamo sempre stati tra i siti più visitati d’Italia, con numeri tra le 3.000 e le 5.000 presenze in due giorni. Per lo stadio mi aspetto anche qualcosa in più, quindi invitiamo tutti ad armarsi di un po’ di pazienza perché è possibile che si creino file importanti”.

“Abbiamo deciso di non optare per la prenotazione perché durante le Giornate FAI puntiamo sempre su accesso libero e responsabilità dei visitatori. Confidiamo nel senso civico dei napoletani e nella loro voglia di vivere questa esperienza nel modo migliore possibile.