Camorani: “Conte perfetto per Napoli, ma senza 8 titolari nessuno fa miracoli”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alfonso Camorani, ex calciatore allenato da Di Francesco. Di seguito le sue dichiarazioni.
“Mi piace molto Di Francesco. Poi è il campo a decidere sempre i risultati, ma lui le sue squadre le fa giocare sempre bene. Tutti ricordano la gara della Roma col Barcellona, poi ha iniziato ad allenare squadre che hanno come obiettivo la salvezza, ma nonostante ciò non rinuncia mai al gioco. La rosa fa sempre la differenza perchè in campo ci vanno i giocatori, l’allenatore riesce solo a dare il 30%, il resto lo fa la squadra.
Il Napoli è stato sfortunato con tutti questi infortuni, ma a Conte non gli si può dire nulla. Se al Napoli togli 8 giocatori titolari è chiaro che non riesci a fare bene, ma ogni altra squadra farebbe fatica. Lo scudetto può perderlo solo l’Inter, ma se il Napoli avesse avuto la rosa al completo sei certo non sarebbe così in alto e soprattutto a questa distanza. In Champions il Napoli poteva fare meglio, magari passare il turno, ma alla lunga i valori vengono fuori e oggettivamente in Europa siamo inferiori alle big. Il calcio italiano deve crescere altrimenti faremo sempre fatica in Europa.
Conte spero che resti a Napoli, mi farebbe piacere rivederlo con la rosa al completo. E’ vero che non fa mai vedere un bel gioco, ma è adatto alla piazza di Napoli”.