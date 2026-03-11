Camorani: “Conte perfetto per Napoli, ma senza 8 titolari nessuno fa miracoli”

Il Napoli è stato sfortunato con tutti questi infortuni, ma a Conte non gli si può dire nulla. Se al Napoli togli 8 giocatori titolari è chiaro che non riesci a fare bene, ma ogni altra squadra farebbe fatica. Lo scudetto può perderlo solo l’Inter, ma se il Napoli avesse avuto la rosa al completo sei certo non sarebbe così in alto e soprattutto a questa distanza. In Champions il Napoli poteva fare meglio, magari passare il turno, ma alla lunga i valori vengono fuori e oggettivamente in Europa siamo inferiori alle big. Il calcio italiano deve crescere altrimenti faremo sempre fatica in Europa.