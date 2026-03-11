Barchiesi: “Napoli sfortunato ma di carattere, con la rosa al completo poteva lottare per lo scudetto”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Massimo Barchiesi di Radio Rai: “Contro il Torino ho visto un bel Napoli, un due a uno che non fotografa la partita, perché ancora una volta nelle difficoltà la squadra di Antonio Conte ha reagito molto bene. Gilmour è stato ottimo, si è caricato la squadra ed è stato uno dei migliori. Poi Alisson è stato bravissimo nella realizzazione. È un Napoli sfortunatissimo con tanti infortuni, poteva essere in lotta con Inter e Milan. Il rischio è che alla fine sarà la stagione dei rimpianti. Il Napoli al completo poteva bissare lo Scudetto. Non era facile contro il Torino, perché Conte doveva agire ancora in piena emergenza, ma il carattere di questi ragazzi è lodevole. Possono capitare partite storte, però ci sono mille giustificazioni. Non sappiamo perché tutti questi infortuni, forse carichi eccessivi, ma sono discorsi che vanno oltre le nostre competenze. Cosa mi aspetto da questo campionato? Nella lotta per non retrocedere, al di là della vittoria del Verona contro il Bologna, c’è poco da fare. Capitano degli exploit, ma il percorso dei gialloblù è difficile. Do poche percentuali a Pisa e Verona. C’è in ballo l’ultimo posto per non retrocedere: se la giocano Lecce e Cremonese e attenzione alla Fiorentina, però c’è lo scontro diretto con i grigiorossi. Qualora la Fiorentina dovesse perdere, il clima di malcontento della piazza e dello spogliatoio si acuisce. Poi dovrà andare a Lecce, ci sono tutti scontri diretti in trasferta. Per quanto riguarda la lotta in Europa c’è bagarre. Vanno considerate un po’ tutte. Ho visto la Roma perdere a Marassi, è in una situazione delicata. Se Malen si dovesse fare male, è addio. Non ha margini per competere. La Juve sta per calare il jolly Vlahovic, che potrebbe essere decisivo. Ha anche un calendario buono rispetto a quello della Roma. Attenzione anche al Napoli. In questo momento, tolte le milanesi, gli altri due posti sono di Napoli e Juve. Con incognita Como. Ma faccio fatica a vedere la Juve lontano dalla Champions. Vergara infortunato? Stagione maledetta. Peccato soprattutto per la Nazionale ci poteva stare benissimo”

Factory della Comunicazione