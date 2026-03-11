Anguissa si prepara alla prima da titolare, il peggio è passato

Frank Anguissa si prepara a giocare la prima da titolare, sabato contro il Lecce, dopo un’assenza prolungata per infortunio. Il centrocampista azzurro, contro il Torino ha fatto le prove generali, ma ora è pronto a mettersi il passato alle spalle. Il Corriere dello Sport scrive: “L’ ultimo gol segnato da Anguissa in campionato prima dell’infortunio risale al 28 ottobre 2025: al Lecce. E guarda caso, è proprio nel bis di sabato al Maradona contro la squadra di Di Francesco che potrebbe (o dovrebbe) tornare dall’inizio in formazione. Un segno del destino? Magari no, magari soltanto una piccola coincidenza. E di certo un dato da raccontare insieme con quello che immortala l’ultima da titolare giocata da Frank: il 9 novembre al Dall’Ara contro il Bologna, anno 2025, 125 giorni sabato. Una vita, mai nel 2026. La parte fondamentale, diciamo il grosso, però è fatto: Anguissa è tornato a correre e a calciare dal primo minuto del secondo tempo contro il Torino, e ha anche messo insieme quarantacinque minuti. Più recupero: un tempo giusto, per la verità anche notevole per uno che aveva saltato 24 partite e che da inizio novembre in poi aveva prima superato una lesione muscolare rimediata con il Camerun e poi un problema alla schiena. Imprevisti di una noia mortale che hanno privato il Napoli di un totem per una fetta fondamentale della stagione – in ottica scudetto e in chiave Champions -, e che allo stesso tempo hanno interrotto un percorso personale che si annunciava entusiasmante come quello di un campionato fa. È andata così, c’est la vie come direbbe Frank. Ma ora la vita è ricominciata. E sarà migliore dal primo minuto”.

Factory della Comunicazione