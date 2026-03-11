Alisson scherza con Neres sui social: “Fratelli gemelli? Non proprio”

Alisson Santos continua a conquistare i tifosi del Napoli grazie alle sue prestazioni e ai gol decisivi, come quelli segnati contro Roma e Torino. Il suo impatto in Serie A è stato subito molto positivo, tanto da diventare rapidamente uno dei beniamini del pubblico azzurro. Sui social molti tifosi hanno iniziato a paragonarlo a David Neres, anche per la stessa nazionalità, arrivando a definirlo il suo “fratello gemello” o il “nuovo Neres”. Alisson però ha risposto con ironia in una storia su Instagram, dicendo di non essere d’accordo con il paragone. Neres ha poi replicato scherzando: “In tanti lo dicono, vero?”.

