Zago: “Alisson lo conoscevano pochi qui in Brasile”

Nel corso di un’intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, l’ex difensore della Roma Antonio Carlos Zago ha parlato anche di alcuni calciatori brasiliani, ecco le sue parole: “Alisson Santos lo conoscevano in pochi qui in Brasile, perché è andato giovane in Portogallo. Ha fatto delle belle partite al Napoli. Sulla convocazione al Mondiale penso di no perché non è ancora stato chiamato, ma se Ancelotti dovesse prenderlo in considerazione nelle prossime partite, allora dico che potrebbe fare bene. Deve continuare così perché è un giocatore importante per il futuro della Selecao”.

Factory della Comunicazione