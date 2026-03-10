NewsCalcioNapoli

Zago: “Alisson lo conoscevano pochi qui in Brasile”

By Vincenzo Buono
Nel corso di un’intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, l’ex difensore della Roma Antonio Carlos Zago ha parlato anche di alcuni calciatori brasiliani, ecco le sue parole: Alisson Santos lo conoscevano in pochi qui in Brasile, perché è andato giovane in Portogallo. Ha fatto delle belle partite al Napoli. Sulla convocazione al Mondiale penso di no perché non è ancora stato chiamato, ma se Ancelotti dovesse prenderlo in considerazione nelle prossime partite, allora dico che potrebbe fare bene. Deve continuare così perché è un giocatore importante per il futuro della Selecao”.

