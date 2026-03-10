NewsCalcioIn Evidenza

Viareggio Cup, omaggio a Maradona e premi al calcio giovanile

By Emanuele Arinelli
0

La Viareggio Cup, il più antico torneo di calcio giovanile al mondo, giunto alla 76ª edizione, rende omaggio a Diego Armando Maradona a quarant’anni dal trionfo con la nazionale argentina al Campionato mondiale di calcio 1986. Per l’occasione è stata consegnata una maglia numero 10 del Società Sportiva Calcio Napoli al sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, dal dirigente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Ferdinando Arcopinto e da Ciro Muro, talento azzurro che condivise il campo con Maradona.

Factory della Comunicazione

Muro ha ricordato anche la finale della Viareggio Cup del 1984, persa contro il Torino Football Club. Una partita segnata dalle polemiche per la direzione dell’arbitro fiorentino Menicucci, definita “scandalosa” dall’allora presidente del Napoli Corrado Ferlaino, presente in tribuna. Proprio per protesta, come ha raccontato lo stesso Muro, la squadra decise di non partecipare alla cerimonia di premiazione.

Tra gli approfondimenti della manifestazione si segnala anche la consegna dei premi. Il Premio Torquati alla memoria è stato dedicato a Rocco Commisso, patron della Fiorentina recentemente scomparso. Il Premio Bruno Roghi, secondo quanto riportato da ilmattino, è stato assegnato all’Unione Stampa Sportiva Italiana, che celebra 80 anni di attività, rappresentata dal presidente nazionale Gianfranco Coppola.

Il Premio Gaetano Scirea è andato a Silvio Baldini, commissario tecnico della nazionale Under 21.

Infine, il premio del Centro Giovani Calciatori è stato conferito a Nando Arcopinto, figura storica del beach soccer italiano, disciplina particolarmente amata a Viareggio.

Potrebbe piacerti anche
News

Massimo Orlando: “Al Napoli gli contesto solo di essere uscito subito dalla…

News

“Non esiste un tempo di recupero preciso”

News

Champions League, Atalanta-Bayern Monaco formazioni ufficiali: la scelta su Scamacca…

News

Di Vicino: “Adl probabilmente sta gestendo qualcosa di importante”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.