Viareggio Cup, omaggio a Maradona e premi al calcio giovanile
La Viareggio Cup, il più antico torneo di calcio giovanile al mondo, giunto alla 76ª edizione, rende omaggio a Diego Armando Maradona a quarant’anni dal trionfo con la nazionale argentina al Campionato mondiale di calcio 1986. Per l’occasione è stata consegnata una maglia numero 10 del Società Sportiva Calcio Napoli al sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, dal dirigente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Ferdinando Arcopinto e da Ciro Muro, talento azzurro che condivise il campo con Maradona.
Muro ha ricordato anche la finale della Viareggio Cup del 1984, persa contro il Torino Football Club. Una partita segnata dalle polemiche per la direzione dell’arbitro fiorentino Menicucci, definita “scandalosa” dall’allora presidente del Napoli Corrado Ferlaino, presente in tribuna. Proprio per protesta, come ha raccontato lo stesso Muro, la squadra decise di non partecipare alla cerimonia di premiazione.
Tra gli approfondimenti della manifestazione si segnala anche la consegna dei premi. Il Premio Torquati alla memoria è stato dedicato a Rocco Commisso, patron della Fiorentina recentemente scomparso. Il Premio Bruno Roghi, secondo quanto riportato da ilmattino, è stato assegnato all’Unione Stampa Sportiva Italiana, che celebra 80 anni di attività, rappresentata dal presidente nazionale Gianfranco Coppola.
Il Premio Gaetano Scirea è andato a Silvio Baldini, commissario tecnico della nazionale Under 21.
Infine, il premio del Centro Giovani Calciatori è stato conferito a Nando Arcopinto, figura storica del beach soccer italiano, disciplina particolarmente amata a Viareggio.