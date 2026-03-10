Verso Napoli-Lecce: recuperi importanti per il finale di stagione

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti dopo tre giorni di pausa concessi da Antonio Conte alla squadra, un periodo di riposo che ha permesso ai giocatori di recuperare energie fisiche e mentali in vista delle prossime sfide di campionato.

Factory della Comunicazione

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la testa è già rivolta alla partita contro il Lecce, che si giocherà allo stadio Maradona. Sarà un’altra gara casalinga importante per gli azzurri, che puntano a sfruttare il fattore campo per continuare la rincorsa agli obiettivi stagionali.

Nel frattempo lo staff tecnico spera di recuperare diversi giocatori. Oltre al possibile rientro di McTominay, si lavora anche per riportare in campo Lobotka, che ha nel mirino sia il campionato sia gli impegni con la nazionale. Il centrocampista vorrebbe infatti essere disponibile nelle prossime settimane anche per giocarsi le possibilità di qualificazione al Mondiale.

I ritorni già visti contro il Torino, come quelli di Anguissa e Kevin De Bruyne, rappresentano segnali positivi per il finale di stagione. Anche altri giocatori scalpitano per trovare spazio: senza Vergara, per esempio, Giovane potrebbe avere l’occasione di giocarsi le proprie carte alle spalle di Rasmus Hojlund.

Chi invece non sarà ancora disponibile è il capitano Giovanni Di Lorenzo. Il suo rientro è previsto dopo la sosta, probabilmente in occasione della sfida contro il Milan. Il Napoli, quindi, continua a prepararsi per il prossimo impegno con l’obiettivo di mantenere il buon momento e affrontare al meglio la parte finale della stagione.