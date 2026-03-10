NewsCalcioNapoli

Vergara salterà il Lecce, valutazioni in corso per l’entità dell’infortunio

By Emilia Verde
Il Napoli dovrà fare a meno di Antonio Vergara contro il Lecce, sabato al Maradona, in attesa degli esami per valutare la situazione e i tempi di rientro. IL Corriere dello Sport scrive: “Ne avrà invece di meno in attacco, sabato, dopo il problema fisico occorso a Vergara, costretto al cambio all’intervallo col Toro. Fastidio al piede, per lui. Dovrebbe trattarsi di una fascite plantare che lo costringerà a saltare certamente la partita contro il Lecce, in attesa di novità dagli esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio e stabilire così con certezza i tempi di recupero”.

