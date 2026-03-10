CalcioNapoliNews

Trombetti: “La squadra va ringiovanita, vediamo cosa dirà Conte”

By Gabriella Calabrese
A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Guido Trombetti: “Questo campionato di Serie A, per quanti sforzi possa fare, non concede grandi emozioni. Anche la vittoria del Milan sull’Inter non cambia di una virgola quello che ormai è un destino già segnato. L’Inter vincerà il campionato. Non ci sono grandi emozioni in circolazione. L’anno scorso fu un campionato straordinario con Inter e Napoli che scambiavano la prima posizione continuamente. Quest’anno sappiamo da un pezzo come finirà questo campionato, è noioso. Non ritengo l’Inter una super squadra, ma è la più forte. Il Napoli ha conquistato tre punti. La lotta per entrare in Champions è agguerrita e non banale. Nessuno deve dare niente per scontato. Io credo alla rimonta della Juventus su Como e Roma. Spalletti ha rigenerato questa squadra e noi dobbiamo stare in guardia. Basta un attimo di distrazione per ritrovarsi in una situazione complicata. Per il Napoli l’ingresso in Champions è fondamentale. Per l’anno prossimo è importante ringiovanire la squadra. E vedremo cosa penserà Conte. Il Napoli può investire sui giovani solo entrando in Champions League. Il ringiovanimento va assolutamente fatto, perché è la squadra più anziana della Serie A e non ci si può permettere questa situazione. Servono 4-5 giocatori di 23-25 anni, non top player ma giocatori di prospettiva. Serve un Napoli che torni alla politica dell’acquisto di giovani dalle belle speranze”

