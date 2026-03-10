Trenta punti in palio: lo Scudetto può ancora cambiare padrone

Il Milan avrà l’effetto psicologico del post derby: una carica emotiva capace di soffiare forte in direzione primo posto. I rossoneri dovranno far visita al Napoli al Maradona. Ma dovranno anche ricevere Juventus e Atalanta lanciatissime nella corsa a un posto nella prossima Champions League .

E allora? Il campionato si accende a 10 giornate dalla fine, quando ci sono ancora 30 punti in ballo ed i giochi potrebbero davvero non essere ancora fatti. Tante curve ancora da qui alla fine. Tante trappole che la capolista dovrà essere abile a evitare considerando che nella storia non è mai riuscita a nessuna squadra l’impresa di vincere lo scudetto nella stagione in cui ha perso entrambi i derby come accaduto quest’anno all’Inter di Chivu.