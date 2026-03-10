Trenta punti in palio: lo Scudetto può ancora cambiare padrone
Il Milan avrà l’effetto psicologico del post derby: una carica emotiva capace di soffiare forte in direzione primo posto. I rossoneri dovranno far visita al Napoli al Maradona. Ma dovranno anche ricevere Juventus e Atalanta lanciatissime nella corsa a un posto nella prossima Champions League.
E allora? Il campionato si accende a 10 giornate dalla fine, quando ci sono ancora 30 punti in ballo ed i giochi potrebbero davvero non essere ancora fatti. Tante curve ancora da qui alla fine. Tante trappole che la capolista dovrà essere abile a evitare considerando che nella storia non è mai riuscita a nessuna squadra l’impresa di vincere lo scudetto nella stagione in cui ha perso entrambi i derby come accaduto quest’anno all’Inter di Chivu.
E poi per la Serie A non sarebbe certo la prima rimonta clamorosa sul filo di lana. Lo sanno bene, scrive Il Mattino, i tifosi del Milan che nel 1999 recuperarono sulla Lazio di Cragnotti ed Eriksson. Che pure si trovava prima con 7 punti di vantaggio a 7 giornate dalla fine dopo lo scontro diretto finito 0-0. L’anno dopo, però, fu proprio la Lazio a rimontare sulla Juventus di Ancelotti che aveva un vantaggio di ben 9 punti a 8 giornate dal termine. Indimenticabile quell’ultima giornata decisiva con la Juventus ancora in vantaggio di 2 punti sui biancocelesti.
Fatale il ko sotto la pioggia di Perugia complice il gol di Calori, mentre la Lazio si sbarazzava della Reggina con un netto 3-0 casalingo. Anche quello dello scorso anno è stato uno scudetto vinto in rimonta. Lo sanno bene i tifosi del Napoli che furono protagonisti nel sorpasso ai danni dell’Inter a 5 giornate dalla fine. Quando i neroazzurri perdono in casa contro la Roma mentre la squadra di Conte batte il Torino al Maradona. È la vittoria che di fatto inverte l’ordine della classifica portando gli azzurri a giocarsi le ultime gare con il vantaggio della migliore posizione in classifica. Rispetto alla scorsa stagione, però l’Inter non avrà ulteriori distrazioni infrasettimanali salvo la gara di ritorno della semifinale di coppa Italia contro il Como.