Torneo di Viareggio- i risultati della prima giornata del gruppo B

Si è conclusa la prima giornata del gruppo B del Torneo di Viareggio. La sfida tra la Rappresentativa Serie D e la Futurepro Soccer non si è disputata a causa dell’impossibilità della Futurepro di raggiungere la Toscana per via delle criticità del traffico aereo. I nigeriani, quindi, non sono scesi in campo contro la “nazionale” degli under di Serie D.

Girone 4

RAPPRESENTATIVA SERIE D-FUTUREPRO SOCCER annullata

(arbitro Ambrosini di Carrara)

Seravezza (LU) / Stadio “Buon Riposo” (ore 17)

ATHLETIC PALERMO-ACADEMY POTEY KEAHSON 2-2

Reti: 7′ pt. Marotta (At), 41′ Devola (At); 12′ st. Darryl (Ac), 44′ Evahn (Ac).

(arbitro Scalisi di Carrara)

Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 14.30)

Girone 5

SPEZIA-SIENA 2-0

Reti: 44′ pt. Ceccolini (Sp); 28′ st. Vicari (Sp).

(arbitro Gardella di Chiavari)

La Spezia / Centro Sportivo “Ferdeghini” (ore 11)

WESTCHESTER UNITED-PISTOIESE 0-2

Reti: 32′ st. Vannacci rig. (P), 48′ Gallucci (P).

(arbitro Giuliarini di Grosseto)

Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)

Girone 6

STELLA ROSSA-OJODU CITY 0-3

Reti: 8′ pt. Yahya (O); 22′ st. Inyam (O), 41′ Abdullahi (O).

(arbitro De Longis di Chiavari)

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)

RIJEKA-OLYMPIQUE THIESSOIS 0-0

(arbitro Manduzio di Grosseto)

Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)