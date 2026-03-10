Torneo di Viareggio- i risultati della prima giornata del gruppo B
Si è conclusa la prima giornata del gruppo B del Torneo di Viareggio. La sfida tra la Rappresentativa Serie D e la Futurepro Soccer non si è disputata a causa dell’impossibilità della Futurepro di raggiungere la Toscana per via delle criticità del traffico aereo. I nigeriani, quindi, non sono scesi in campo contro la “nazionale” degli under di Serie D.
Girone 4
RAPPRESENTATIVA SERIE D-FUTUREPRO SOCCER annullata
(arbitro Ambrosini di Carrara)
Seravezza (LU) / Stadio “Buon Riposo” (ore 17)
ATHLETIC PALERMO-ACADEMY POTEY KEAHSON 2-2
Reti: 7′ pt. Marotta (At), 41′ Devola (At); 12′ st. Darryl (Ac), 44′ Evahn (Ac).
(arbitro Scalisi di Carrara)
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 14.30)
Girone 5
SPEZIA-SIENA 2-0
Reti: 44′ pt. Ceccolini (Sp); 28′ st. Vicari (Sp).
(arbitro Gardella di Chiavari)
La Spezia / Centro Sportivo “Ferdeghini” (ore 11)
WESTCHESTER UNITED-PISTOIESE 0-2
Reti: 32′ st. Vannacci rig. (P), 48′ Gallucci (P).
(arbitro Giuliarini di Grosseto)
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)
Girone 6
STELLA ROSSA-OJODU CITY 0-3
Reti: 8′ pt. Yahya (O); 22′ st. Inyam (O), 41′ Abdullahi (O).
(arbitro De Longis di Chiavari)
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)
RIJEKA-OLYMPIQUE THIESSOIS 0-0
(arbitro Manduzio di Grosseto)
Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)