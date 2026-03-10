Adnkronos News

‘Stasera a letto tardi’, oggi 10 marzo: tra gli ospiti Elettra Lamborghini

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
‘Stasera a letto tardi’ torna oggi, martedì 10 marzo, in prima serata su Rai 2, condotto dai The Jackal. Tra gli ospiti di oggi: Elettra Lamborghini, Clementino e Frank Matano.  

Factory della Comunicazione

Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci) – per la prima volta tutti e quattro insieme alla conduzione di un programma televisivo – sono accompagnati da un gruppo di bambini, tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza. E proprio alle domande ideate dai più piccoli risponderanno gli ospiti della puntata. 

Non mancheranno le candid camera, durante le quali i bambini, in una stanza con le telecamere nascoste – ignari di essere ripresi – interagiscono con i ‘The Jackal’ che creano per loro scherzi e situazioni sempre diverse. I giovani protagonisti, inoltre, sempre accompagnati in studio dalle loro famiglie, sono messi alla prova anche su alcune ‘missioni’ e, se riusciranno a portarle a termine, prenderanno il ‘Patentino da adulto’.  

Spazio, infine, anche a ‘Le leggi dei bambini’. In ogni puntata, proprio come in una sorta di Parlamento, i bimbi votano alcune proposte di legge fatte da loro stessi fino ad arrivare a stabilire un decalogo con le norme che vorrebbero. 

Pur mettendo al centro lo sguardo, autentico e sorprendente, dei più piccoli, ‘Stasera a letto tardi’ è uno show per spettatori di tutte le età. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Atalanta-Bayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Adnkronos News

Atletico Madrid-Tottenham: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Adnkronos News

Galatasaray-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Adnkronos News

Taratata, stasera 10 marzo: l’appuntamento speciale con Bonolis

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.