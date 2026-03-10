Adnkronos News

Sinner-Fonseca: orario, precedenti e dove vederla in tv

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Il tennista azzurro sfida alle 2 di notte tra oggi martedì 10 marzo e domani il brasiliano Joao Fonseca – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Sinner arriva alla sfida dopo aver eliminato il ceco Svrcina all’esordio e il canadese Shapovalov nel terzo turno, battuto agilmente in due set con un netto 6-3, 6-2. Fonseca invece, nei turni precedenti del torneo ha superato Collignon, Khachanov e Paul. 

Factory della Comunicazione

 

La sfida tra Sinner e Fonseca è in programma alle 2 di notte. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Indian Wells che sarà quindi la loro prima sfida. 

 

Sinner-Fonseca, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW. 

  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Atalanta-Bayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Adnkronos News

Atletico Madrid-Tottenham: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Adnkronos News

Galatasaray-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Adnkronos News

Taratata, stasera 10 marzo: l’appuntamento speciale con Bonolis

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.