Simeone: “Così funzionerà il tour del Maradona”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Nino Simeone, consigliere della Regione Campania. Di seguito le parole del consigliere.

Factory della Comunicazione

Consigliere, il 21 e 22 marzo lo stadio Maradona sarà aperto a tifosi e turisti. Come funzionerà questa iniziativa?

“Saranno due giornate speciali legate alle iniziative del FAI, nelle quali il Comune darà la possibilità a cittadini e turisti di visitare lo stadio Maradona. Sarà un percorso organizzato che permetterà di vedere diverse aree dell’impianto, dalle gradinate fino alla parte bassa dove ci sono palestre e strutture interne”.

Quindi sarà un vero e proprio tour dello stadio?

“Sì, sarà una grande opportunità per chi ha sempre desiderato visitarlo. Normalmente non è possibile per motivi di sicurezza e per gli accordi con la società, ma in queste due giornate si potrà entrare e scoprire un luogo simbolo della città”.

Ci saranno delle regole particolari per l’accesso?

“Assolutamente sì. Parliamo di una struttura enorme che può contenere decine di migliaia di persone, quindi la sicurezza sarà fondamentale. Ci sarà un percorso organizzato e regolamentato proprio per garantire che tutto si svolga senza problemi”.

Il percorso includerà anche alcune zone simboliche dello stadio?

“Certo, si potrà passare dalle gradinate fino al campo e arrivare anche al celebre murale di Jorit dedicato a Diego Armando Maradona. Sarà davvero un’occasione unica per vivere lo stadio da vicino”.

A che punto è invece il progetto di ristrutturazione del Maradona?

“La documentazione è stata inviata alla UEFA e alla FIGC. Se tutto andrà come previsto sarà un progetto molto importante per la città, anche in vista degli UEFA Euro 2032”.

Ha fatto discutere anche un passaggio dell’intervista di Kvaratskhelia su Parigi. Come lo interpreta?

“Gli auguro il meglio, ma lui oggi vive a Parigi e sta bene lì. Napoli però è diversa: qui i calciatori vengono trattati come persone di famiglia. Quando li incontriamo per strada è normale volerli salutare o fare una foto. È il nostro modo di vivere il calcio”.

Da tifoso del Napoli, come vede questo finale di stagione?