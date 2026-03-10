Quistelli: “Il 3-4-2-1 è l’abito perfetto per il Napoli”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Umberto Quistelli, ex direttore tecnico del Lecce: “E’ il quarto anno che il Lecce affronta un campionato di serie A importante. Con la rosa che ha, Di Francesco sta ottenendo il massimo, il cammino è in linea con quanto richiesto. Anzi, questa salvezza arrivata in maniera tranquilla sarebbe anche storica.

Factory della Comunicazione

E’ una stagione sufficiente quella del Napoli visti i tanti impegni. Consolidare la posizione Champions ora è la priorità che è poi sempre questo l’obiettivo. Per i grandi club non entrare in Champions sarebbe un fallimento perché significa entrare in meno. I calciatori giocano troppo, lo stress fisico è importante ecco perché giocare 50-60 partite l’anno è difficile per ogni calciatore. Il 3-4-2-1 è l’abito perfetto per il Napoli anche perché come piumata vedo bene Hojlund e Lukaku.