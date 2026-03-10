Quistelli: “Il 3-4-2-1 è l’abito perfetto per il Napoli”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Umberto Quistelli, ex direttore tecnico del Lecce: “E’ il quarto anno che il Lecce affronta un campionato di serie A importante. Con la rosa che ha, Di Francesco sta ottenendo il massimo, il cammino è in linea con quanto richiesto. Anzi, questa salvezza arrivata in maniera tranquilla sarebbe anche storica.
E’ una stagione sufficiente quella del Napoli visti i tanti impegni. Consolidare la posizione Champions ora è la priorità che è poi sempre questo l’obiettivo. Per i grandi club non entrare in Champions sarebbe un fallimento perché significa entrare in meno. I calciatori giocano troppo, lo stress fisico è importante ecco perché giocare 50-60 partite l’anno è difficile per ogni calciatore. Il 3-4-2-1 è l’abito perfetto per il Napoli anche perché come piumata vedo bene Hojlund e Lukaku.
Corvino è un grande talent scout, sa vedere il talento, sa osservare perché il supporto tecnologico va bene, ma il suo occhio va oltre ogni algoritmo. Da lui ho imparato che non bisogna fidarsi, ma andare a vedere il calciatore anche più volte se necessario. Corvino ha fatto plusvalenze importanti, il suo metodo di lavoro è funzionale e vincente”.