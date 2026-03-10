Adnkronos News

Ponte Messina, Salvini: “Non do più date, spero avvio lavori entro anno”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Sul ponte sullo stretto di Messina “non do più scadenze mensili perché ho imparato che tra corsi, ricorsi, corte dei conti e comitati del no, prima voglio vedere la carte. Il mio obiettivo è che questo sia l’anno dell’avvio dei lavori del benedetto ponte di Messina”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini intervistato da Bruno Vespa nella prima giornata di LetExpo 2026. “Porti d’Italia Spa è stata approvata, ci ha lavorato il vice ministro Rixi, è un’innovazione fondamentale per coordinare gli immensi fondi – parliamo di diversi miliardi di euro – che il ministero sta erogando per lo sviluppo delle autorità portuali. Un’autorità di coordinamento, senza togliere autonomia a nessuno. Conto che la società inizi a operare entro il 2026”. 

Factory della Comunicazione

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Paralimpiadi Milano Cortina, Bertagnolli oro in combinata. Altro argento per Mazzel

Adnkronos News

Referendum, Sì Riforma: “Da Gratteri fake news su Sal Da Vinci”

Adnkronos News

Totti-Blasi, la piccola Isabel compie 10 anni: gli auguri social

Adnkronos News

Roma, I Municipio sostiene Feste Rionali: si parte con San Giuseppe

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.