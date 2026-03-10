Adnkronos News

Peruffo (Luiss Graduate School): “Con Google per potenziare apprendimento e uso professionale”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “Questa intesa con Google per noi è strategica perché permette di accelerare il processo di apprendimento sulle diverse componenti, sia lato studente che docenti, ma anche lato staff. L’obiettivo è quello di aumentare l’esperienza di apprendimento, sfruttando al meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale” Lo ha dichiarato Enzo Peruffo, prorettore alla Didattica e Dean della Luiss Graduate School, durante l’incontro ‘Nuove frontiere della formazione nell’era dell’Ai’, dedicato all’evoluzione dei modelli formativi e all’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi accademici, presso il campus Luiss. 

“L’accordo ci permette da un lato di lavorare sulla frontiera tecnologica, collaborando con chi sviluppa i tool e migliorandone l’utilizzo, e dall’altro di poter customizzare gli strumenti rispetto alle esigenze delle diverse discipline. Abbiamo sviluppato casi d’uso in diritto penale, statistica e management, valorizzando concretamente le capacità dell’intelligenza artificiale. La sfida è utilizzare professionalmente l’IA giorno per giorno, aumentando le competenze di ciascuno nel proprio ambito professionale”, ha concluso Peruffo. 

