Adnkronos News

Pavlovic tocca di mano, Jackson segna: proteste in Atalanta-Bayern Monaco

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Proteste bergamasche in Atalanta-Bayern Monaco. Oggi, martedì 10 marzo, la Dea ospita i tedeschi nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, in una partita che è stata segnata anche da un episodio arbitrale. In occasione del quarto gol tedesco firmato da Nicolas Jackson, a inizio ripresa, i giocatori in campo e tutta la panchina di Palladino hanno protestato per un tocco di mano, chiedendo l’annullamento della rete. 

Factory della Comunicazione

Succede tutto al 52′. Un pallone vagante in area viene messo a terra da Pavlovic, che serve poi Jackson. L’attaccante del Bayern salta un avversario e incrocia il destro, bucando Carnesecchi per il 4-0 bavarese. Proprio sul controllo del centrocampista tedesco però, i giocatori dell’Atalanta lamentano un tocco di mano. Le immagini mostrano infatti che il pallone sbatte sulla mano di Pavlovic, seppur attaccata al corpo, che poi la addomestica e serve Jackson. 

L’arbitro Eskas però, dopo un rapido check con il Var, conferma la decisione di campo e convalida la rete, giudicando quindi non punibile l’intervento di mano di Pavlovic. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Svizzera, pullman in fiamme a Kerzers: diversi morti e feriti

Adnkronos News

Disastro Tudor in Champions: lancia Kinsky in porta, poi papera e lo sostituisce con…

Adnkronos News

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 10 marzo

Adnkronos News

Iran, Trump: “Se Teheran ha minato Stretto di Hormuz, conseguenze mai viste…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.