“Non esiste un tempo di recupero preciso”
A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli e preparatore atletico del Pomigliano:
“Vergara?
La fascite plantare è un problema che compromette molto la capacità di correre e di appoggiare bene il piede. È un fastidio serio perché influisce su tutti i movimenti del calciatore. Va curata con esercizi specifici e trattamenti mirati, ma non esiste un tempo di recupero preciso”.
Conte e Napoli ancora insieme?
“Antonio Conte è un allenatore intelligente e saprà sicuramente analizzare cosa è successo quest’anno. La stagione è stata condizionata da tanti infortuni che hanno impedito di vedere la squadra sempre al completo. Alla fine le decisioni spettano alla società, ma sono convinto che si farà un’analisi approfondita per migliorare la situazione”.