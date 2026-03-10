SASSUOLO, ITALY - AUGUST 23: Scott McTominay of SSC Napoli looks on during the Serie A match between US Sassuolo Calcio and SSC Napoli at Mapei Stadium Citta del Tricolore on August 23, 2025 in Sassuolo, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
Napoli, torna McTominay: Conte ritrova un tassello importante

By Sara Mazzone
Mentre si cerca di capire quanto dovrà restare fuori Vergara, il Napoli può accogliere una buona notizia. Il martedì di allenamenti segna infatti il possibile ritorno in gruppo di Scott McTominay, assente da oltre un mese.

L’ultima apparizione dello scozzese risale infatti alla sfida contro il Genoa del 7 febbraio. Da allora non era più stato a disposizione della squadra. Secondo quanto raccontato da Il Mattino, il centrocampista proverà a riprendere gradualmente il lavoro con i compagni, seguendo un programma di recupero che prevede un rientro progressivo.

Questo non significa automaticamente che sarà in campo nella prossima partita contro il Lecce. La situazione sarà valutata giorno dopo giorno, come dimostra anche il precedente legato al recupero di Anguissa prima della gara contro il Verona.

I prossimi quattro giorni di allenamento saranno quindi decisivi per capire se McTominay potrà essere inserito tra i giocatori a disposizione di Antonio Conte per la sfida di sabato. La sua presenza rappresenterebbe comunque una risorsa importante per la squadra, soprattutto in questa fase della stagione.

