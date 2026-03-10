Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti, e per McTominay sarà ritorno in gruppo

Il Napoli sta recuperando pian piano i suoi titolarissimi, e oggi, alla ripresa degli allenamenti a Caste Volturno, sarà ritorno in gruppo anche per Scott McTominay. Il Corriere dello Sport scrive: “Due giorni di riposo e adesso la ripresa. Torna in campo oggi, il Napoli, che sabato affronterà il Lecce al Maradona (ore 18) per la prima delle ultime dieci partite da qui alla fine del campionato (sei in casa). Si rivedrà in gruppo McTominay, ko e out dal 7 febbraio a Marassi col Genoa per un’infiammazione tendinea. Un altro rientro prezioso, per Conte, dopo quelli di De Bruyne e Anguissa venerdì col Torino. McTominay aveva saltato le ultime cinque partite, quattro di A più i quarti di Coppa Italia con il Como. Ora è pronto a tornare sul più bello, nel momento clou della stagione, con la zona Champions da blindare. Il Napoli aspetta i suoi gol per consolidare l’attuale classifica, magari migliorandola, e Conte non vede l’ora di poter avere sempre più scelte a centrocampo”.

