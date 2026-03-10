Morto a 60 anni Tommy DeCarlo, voce dei Boston che da fan divenne frontman

(Adnkronos) – È morto a 60 anni Tommy DeCarlo, cantante dei Boston per quasi due decenni. Il musicista statunitense è scomparso lunedì 9 marzo a Charlotte, nello stato della Carolina del Nord, dopo una battaglia contro un tumore al cervello, come annunciato dalla famiglia sui social. “Ha combattuto con incredibile forza e coraggio fino alla fine”, si legge nel messaggio diffuso su Facebook dai familiari, che hanno chiesto rispetto e privacy in questo momento di lutto.

Nato il 23 aprile 1965 a Utica, nello stato di New York, DeCarlo era un grande fan dei Boston fin da adolescente. La band, formata negli anni Settanta e diventata celebre per brani come ‘More Than a Feeling’, ‘Don’t Look Back’ e ‘Peace of Mind’, ha segnato profondamente la sua formazione musicale. Il cantante raccontò in più occasioni che l’ammirazione per il frontman originale Brad Delp e il desiderio di cantare insieme a lui alla radio contribuirono a sviluppare la sua voce.

La svolta arrivò nel 2007, dopo la morte di Delp. All’epoca DeCarlo lavorava come responsabile in un negozio Home Depot. Inviò al gruppo un link alla propria pagina MySpace, dove pubblicava cover dei Boston e una canzone originale dedicata allo stesso Delp, sperando di partecipare a uno spettacolo commemorativo. In un primo momento la proposta fu respinta. Successivamente, però, il fondatore della band Tom Scholz ascoltò la sua versione di ‘Don’t Look Back’ e lo invitò a esibirsi durante il concerto tributo. Fu la prima volta che DeCarlo salì sul palco davanti a un pubblico con una band.

Da quell’esibizione iniziò una collaborazione destinata a durare anni: DeCarlo divenne la voce principale dei Boston nei concerti dal vivo e partecipò anche ad alcune registrazioni dell’album ‘Life, Love & Hope’ del 2013. Parallelamente aveva fondato il progetto musicale Decarlo insieme al figlio, il chitarrista Tommy DeCarlo Jr. Lo scorso ottobre il cantante aveva annunciato il ritiro temporaneo dalle esibizioni a causa di “problemi di salute inattesi”. “Esibirmi e condividere la musica con tutti voi nel mondo è stata una delle più grandi gioie della mia vita”, aveva scritto allora sui social, ringraziando fan e sostenitori per il sostegno ricevuto. (di Paolo Martini)

