Massimo Orlando: “Al Napoli gli contesto solo di essere uscito subito dalla Champions”

By Emanuele Arinelli
L’ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto a Tmw Radio, durante ‘Maracanà’.Le sue parole riportate da TuttoNapoli:

 

Napoli che recupera i big: può fare filotto da qui alla fine?
“Sì. Il Napoli ha sofferto una stagione che possono capitare. Gli contesto solo di essere uscita subito dalla Champions, lì aveva ancora la grande possibilità di qualificarsi. Sarebbe uscita più avanti, ma meritava. Comunque dopo l’Inter c’è il Napoli”.

