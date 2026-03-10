Manfredini su Conte: “All’Atalanta non era pronto con le sue idee”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Thomas Manfredini, ex calciatore allenato da Conte e da di Francesco: “Di Francesco è cambiato nel modo di lavorare e di approcciare al gruppo perchè l’esperienza è fondamentale per un allenatore. Non è semplice allenare una squadra, ho avuto tanti allenatori bravi, Spalletti, Gasperini. Di Francesco è stato esonerato diverse volte, è retrocesso, ma se dovesse raggiungere la salvezza quest’anno, sarebbe un banco di prova importante.

Factory della Comunicazione

Conte quando ha allenato l’Atalanta in cui io giocavo non era pronto con le sue idee ad allenare una squadra che doveva salvarsi e noi non eravamo pronti a lui. Da fuori è facile giudicare, guardi i numeri, gli infortuni e capisci che qualcosa non è andato bene. Le squadre di Conte però hanno sempre avuto una forza fisica straripante, sicuramente questi infortuni hanno penalizzato il Napoli che ha abbassato il suo livello. Sicuramente gli allenamenti di Conte sono impegnativi, lo sono sempre stati perchè lui vuole squadre aggressive e forti a livello fisico. Fa pensare che alla guida del campionato italiano ci sia una squadra a +7 con 5 sconfitte all’attivo. Però non so chi possa infastidire l’Inter perchè non credo che il Milan possa fare 10 vittorie consecutive”.