“Contro il Torino è arrivato un successo convincente per il Napoli, una partita che porta con sé tante buone notizie. L’unica vera nota stonata è l’infortunio di Vergara. Per il resto, però, le indicazioni sono molto positive. Gilmour ha dimostrato di essere pienamente recuperato e di poter reggere tutti i novanta minuti, mentre arrivano segnali incoraggianti anche da Anguissa, che ha comunque messo nelle gambe quarantacinque minuti importanti. E poi c’è stato anche il ritorno in campo di Kevin De Bruyne per una decina di minuti, un rientro che fa sicuramente ben sperare per questo finale di stagione.

Un rammarico è non aver chiuso la partita con la porta inviolata, subendo ancora una volta gol su calcio d’angolo e di testa, una situazione che in stagione si è già vista diverse volte. Resta però il dato molto positivo del rendimento casalingo: al Maradona il Napoli viaggia praticamente allo stesso ritmo dell’Inter, pur segnando qualcosa in meno. Ed è un segnale che può far ben sperare in vista di questo finale di stagione.