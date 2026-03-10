“L’unica vera nota stonata è l’infortunio di Vergara”
A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca. Di seguito, un estratto dell’intervista.
Come valuta la vittoria del Napoli con il Torino?
“Contro il Torino è arrivato un successo convincente per il Napoli, una partita che porta con sé tante buone notizie. L’unica vera nota stonata è l’infortunio di Vergara. Per il resto, però, le indicazioni sono molto positive. Gilmour ha dimostrato di essere pienamente recuperato e di poter reggere tutti i novanta minuti, mentre arrivano segnali incoraggianti anche da Anguissa, che ha comunque messo nelle gambe quarantacinque minuti importanti. E poi c’è stato anche il ritorno in campo di Kevin De Bruyne per una decina di minuti, un rientro che fa sicuramente ben sperare per questo finale di stagione.
Un rammarico è non aver chiuso la partita con la porta inviolata, subendo ancora una volta gol su calcio d’angolo e di testa, una situazione che in stagione si è già vista diverse volte. Resta però il dato molto positivo del rendimento casalingo: al Maradona il Napoli viaggia praticamente allo stesso ritmo dell’Inter, pur segnando qualcosa in meno. Ed è un segnale che può far ben sperare in vista di questo finale di stagione.
Che partita si aspetta tra Napoli e Lecce?
È una partita che il Napoli deve assolutamente vincere, soprattutto perché si gioca in casa e potrebbe diventare una giornata importante in ottica Champions. Il Lecce ha dimostrato di essere una squadra viva: ha ottenuto una vittoria importante contro la Cremonese e, nelle trasferte con Juventus, Milan e Inter, ha sempre offerto prestazioni di livello. Il Napoli probabilmente avrà a disposizione più soluzioni, con diversi giocatori rientranti, e mi aspetto una partita simile a quella contro il Torino: un Napoli che sin dal primo minuto prova a prendere in mano il gioco e a indirizzare la partita”.