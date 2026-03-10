Lucas Cavani, un nome-una garanzia, e per gli azzurrini è passaggio al turno interregionale

Il settore giovanile del Napoli ultimamente non ha dato grandi soddisfazioni, ma potrebbero arrivare, con un tredicenne che ha un cognome importante, Cavani, ed è figlio dell’ex Edinson. Il Mattino scrive: “A Napoli e provincia il talento abbonda, ma spesso si trasferisce in altre città. Il lavoro di Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, è di alto profilo per i mezzi a disposizione e la fortissima concorrenza delle squadre del Nord. L’arrivo di Milton Pereyra, centravanti classe 2008, ha riacceso quel filo che lega Napoli e il Boca Juniors. Una vena sudamericana coltivata anche in altre categorie, decisamente meno rifinite, con la presenza di Lucas Cavani, secondogenito di Edinson che vive a Napoli da quando è nato insieme alla madre Soledad e al fratello maggiore Bautista. Cresciuto nella scuola calcio Petrarca diretta da Rossano Vettosi, Lucas gioca nell’Under 13 del club azzurro. Domenica scorsa ha compiuto 13 anni e ha festeggiato siglando un gol nella vittoria in trasferta contro il Bari. Gli azzurrini hanno praticamente ipotecato il passaggio del turno alla fase interregionale. Nella categoria giovani professionisti Under 13 le partite sono composte da quattro tempi da 20’ ciascuno, con 9 e non 11 calciatori. Il risultato ufficiale della Figc vede uno 0-4 per il Napoli, pur segnando 6 gol: gli azzurrini hanno vinto tutti e quattro i tempi, da qui viene calcolato il risultato ufficiale. Lucas fa parte di una squadra da tenere sotto osservazione per i prossimi anni, da cui possono venire fuori calciatori interessanti. In pochissimi ci sono riusciti, le qualità sembrano esserci, ma si sa che il percorso per diventare professionista è lungo e tortuoso, ancor di più quando ci sono delle aspettative da rispettare nel caso di un figlio d’arte. In giro per il web circolano già dei bei gol da vedere nel suo ruolo preferito, l’attaccante esterno. Inevitabile che il cognome porti al pensiero di quel Matador uruguaiano che ha permesso ai napoletani di tutto il mondo di alzarsi 104 volte per esultare. Oltre a Cavani, contro il Bari sono andati a segno Corbo, Iavolato, Romano e Tarallo con una doppietta. Per la U13 azzurra bilancio significativo: 12 vittorie e 2 pareggi in 14 partite”.