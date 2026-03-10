Il passo falso dell’Inter riaccende i sogni e infiamma la corsa Scudetto

Sognare non costa nulla . E allora il passaggio a vuoto dell’Inter capolista nel derby di domenica sera apre la porta agli scenari più imprevedibili per questo finale di campionato. Se prima di Milan-Inter il discorso scudetto sembrava oramai archiviato, con il tricolore già destinato a essere cucito sulle maglie neroazzurre, adesso qualche fantasma di ribaltone ha iniziato a fare capolino .

Il calendario, infatti, come scrive Il Mattino, potrebbe sorridere al Napoli che avrà il vantaggio di giocare in casa lo scontro diretto con il Milan ed avere partite tutto sommato alla portata con l’unico grande punto interrogativo della trasferta di Como: a partire da sabato pomeriggio contro il Lecce, le avversarie degli azzurri saranno Cagliari, Parma, Lazio, Cremonese, Bologna, Pisa e Udinese, tutte squadre che sulla carta possono essere battute da un Napoli che settimana dopo settimana sta anche recuperando tutti i suoi pezzi più pregiati.

Ma se Antonio Conte ha il diritto di sognare in grande, figuriamoci Allegri.