Il Napoli in campo in vista del Lecce: il comunicato

By Giovanni Esposito
Archiviata la sfida con il Torino, il Napoli di Antonio Conte è tornato in campo per preparare la giornata numero 29 di Serie A che lo vedrà al “Maradona” di fronte al Lecce di Eusebio Di Francesco. Di seguito il comunicato del club azzurro.

Dopo la vittoria contro il Torino, gli azzurri riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 18:00 al cospetto del Lecce. Al mattino il gruppo ha svolto una seduta di ripresa, mentre nel pomeriggio la squadra è stata impegnata in un lavoro di forza“.

