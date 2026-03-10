Il Mattino – La “scugnizzeria” azzurra ha dato poche soddisfazioni negli ultimi anni, Vergara un’eccezione

Negli ultimi anni il settore giovanile del Napoli non ha dato grandi talenti, eccezion fatta per Antonio Vergara, e per questo forse è il momento di cambiare qualcosa. Il Mattino scrive:

“La fabbrica del talento. Il settore giovanile del Napoli nel corso degli ultimi anni non ha dato grosse soddisfazioni. Quello di Vergara è un caso particolare, quasi fortuito, ma che porta con sé la consapevolezza dell’esistenza di altri diamanti grezzi che si possono trovare in giro per la Campania. Non tutti hanno le qualità per affermarsi con continuità in maglia azzurra e diventare un patrimonio del club. In tanti si sono persi, magari è proprio la gestione dei giovani da parte di tutto il calcio italiano a dover subire dei miglioramenti. La “scugnizzeria” con il tempo più che un diktat è diventata una speranza, quella di trovare nuovi calciatori cresciuti in casa da lanciare nel grande calcio e offrire delle soluzioni al Napoli. L’ideale sarebbe dare tempo, modo e spazio di crescere ai giovani, soprattutto perché a volte capitano delle annate in cui si possono mettere le mani su un qualcosa di possibilmente grosso. Succedono all’improvviso e bisogna essere bravi a gestirli vista l’età particolare”.