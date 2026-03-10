Hojlund, uno dei giovani centravanti più forti in circolazione, un toro, una locomotiva. La situazione contratto e clausola

Hojlund capace di giocarne trenta di fila dal 28 ottobre, con 13 gol in dote: 9 in campionato, eguagliando così il primato in Serie A stabilito nel 2022-2023 con l’Atalanta con altre dieci partite da giocare; più 3 in Champions e uno in Supercoppa italiana. L’obiettivo, a questo punto, è firmare un nuovo record personale, ritoccando il bottino stagionale di 16 reti firmato con lo United nel 2023-2024. Il Napoli lo ha preso in estate dopo l’infortunio di Lukaku, in stato di necessità, con un investimento che in prospettiva può davvero diventare un affare: 6 milioni di euro per il prestito oneroso e 44 milioni per il riscatto che diventerà obbligatorio una volta conquistata la qualificazione alla prossima Champions. L’impressione? Burocrazia a parte, il riscatto è parso sempre scontato alla luce delle qualità di Ras e della clausola rescissoria inserita nel suo contratto, valida dal 2027: 85 milioni.

