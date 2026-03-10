Adnkronos News

Giovani, Manzi: “Serve alleanza politico-istituzionale per sostenerli”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “Io credo che sia necessario dare una struttura più stabile e trasversale a quegli strumenti che spesso vengono realizzati grazie al contributo degli enti del Terzo settore e delle Fondazioni, che in questo ambito svolgono un ruolo particolarmente importante a sostegno dei giovani. In questo modo si potrebbero anche superare le disparità territoriali, perché non tutti i territori riescono a stabilizzare questo tipo di progettualità. Per questo ritengo che un’alleanza politico-istituzionale sia fondamentale per il futuro dei giovani”. Così la deputata Irene Manzi, componente della Commissione Cultura della Camera, intervenendo alla presentazione della ricerca sul disagio giovanile promossa da Fondazione Unhate. 

Factory della Comunicazione

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Referendum, Celotto: “Da quattro volte capogabinetto ho sempre parlato in…

Adnkronos News

Giovani, Marti: “Ricerca Unhate conferma linea governo su ecosistema…

Adnkronos News

Peruffo (Luiss Graduate School): “Con Google per potenziare apprendimento e uso…

Adnkronos News

Logistica, Lollobrigida: “Investiti 800 milioni per il settore”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.