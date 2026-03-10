Giornate FAI, apertura speciale del Maradona: le date

NewsCalcioIn Evidenza

By Simona Marra
C’è anche tanto sport nella 34ª edizione delle “Giornate FAI di Primavera”, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia che quest’anno darà accesso (con contributo libero) a 780 luoghi di alto profilo. Tra questi anche lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, che potrà essere visto da una prospettiva insolita, non come spettatori ma proprio come i calciatori prima di un match.

Come si legge su La Gazzetta dello Sport, per la visita, della durata di un’ora, non sarà necessaria la prenotazione, basterà presentarsi all’ingresso di via Gianbattista Marino (Gate 20) settore distinti sabato o domenica dalle 9 alle 16 (ultimo ingresso ore 14.30). Il racconto si sviluppa intrecciando la storia urbanistica del quartiere di Fuorigrotta con l’importanza della costruzione dello stadio e le sue caratteristiche architettoniche, simbolo della modernizzazione dell’area occidentale della città, e si visiterà inoltre il Miglio Azzurro, il tratto inedito percorso dai calciatori.
