Giornate FAI, apertura speciale del Maradona: le date

C’è anche tanto sport nella 34ª edizione delle “Giornate FAI di Primavera”, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia che quest’anno darà accesso (con contributo libero) a 780 luoghi di alto profilo. Tra questi anche lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, che potrà essere visto da una prospettiva insolita, non come spettatori ma proprio come i calciatori prima di un match.