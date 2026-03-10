Adnkronos News

Galatasaray-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Tempo di ottavi di finale in Champions League. Il programma di oggi, martedì 10 marzo, si apre con la sfida tra Galatasaray e Liverpool – in diretta tv e streaming. Il match, valido per l’andata degli ottavi, si gioca allo stadio Ali Sami Yen di Istanbul, a cui la squadra turca arriva dopo aver eliminato la Juventus nei playoff. I Reds invece sono volati direttamente agli ottavi grazie al terzo posto con cui hanno chiuso la fase campionato. 

Factory della Comunicazione

 

La sfida tra Galatasaray e Liverpool è in programma oggi, martedì 10 marzo, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni: 

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Sara, Lang; Osimhen. All. Buruk 

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike. All. Slot 

 

Galatasaray-Liverpool sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Atalanta-Bayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Adnkronos News

Atletico Madrid-Tottenham: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Adnkronos News

Taratata, stasera 10 marzo: l’appuntamento speciale con Bonolis

Adnkronos News

‘Stasera a letto tardi’, oggi 10 marzo: tra gli ospiti Elettra…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.