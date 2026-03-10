Finale di stagione: i due obiettivi di Kev e Big Rom

Non ci sono ancora riusciti in azzurro, ma con la nazionale hanno già dimostrato di sapersi trovare in campo praticamente a occhi chiusi. De Bruyne e Lukaku hanno contribuito a 19 reti nelle 80 gare disputate: per 16 volte è stato ovviamente il centrocampista a servire la punta, in altre 3 occasioni è stato invece Romelu a servire un assist per il compagno ex Manchester City.

Quando si sono ritrovati, in estate in ritiro, si sono promessi di continuare la scia anche a Napoli, ma gli infortuni non lo hanno permesso. Lukaku è stato fuori per cinque mesi, poco meno ai box c’è stato anche De Bruyne. Qualcuno, scrive Il Mattino, dirà che è colpa dell’età, ma nessuno dei due ha voglia di mettere l’anagrafe prima del resto. Anzi: sono tornati per il Napoli e anche per la nazionale.