Di Vicino: “Adl probabilmente sta gestendo qualcosa di importante”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giorgio Di Vicino, ex vice allenatore Napoli Primavera ed ex calciatore del Napoli. Di seguito, un estratto dell’intervista.

C’è bisogno di battere il Lecce sabato pomeriggio. Quali insidie nasconde questa partita per gli uomini di Conte?

“È una partita da affrontare con la massima attenzione. In questo momento della stagione ogni gara vale tantissimo e bastano due o tre vittorie consecutive per riagganciare subito le squadre davanti. Sicuramente sarà difficile perché anche chi sta dietro non può più sbagliare.

Staremo a vedere anche cosa potrà dare il Napoli con il recupero dei lungo degenti di mister Conte. Uno su tutti Kevin De Bruyne, finora non ha lasciato il segno in questa stagione a causa dell’infortunio. Le chiedo dove lo vede meglio posizionato in campo?

Stiamo parlando di un top player, di un calciatore importantissimo. Può giocare sia da mezzala sia più avanzato, magari dietro la punta. Dipende molto da come l’allenatore vuole impostare la squadra. È un calciatore che può giocare praticamente ovunque perché ha qualità straordinarie. Purtroppo ha avuto questo grave infortunio, ma speriamo che possa tornare presto al meglio e dare una grande mano al Napoli.

Lei il presidente De Laurentiis lo conosce e ci ha lavorato. Come si spiega questo prolungato silenzio del presidente? Non era mai successo in oltre vent’anni di gestione del Napoli.