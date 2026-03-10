Corvino: “Tiago Gabriel piace al Napoli? Non confermo e non smentisco”

Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole.

“Quella contro la Cremonese era una partita che valeva più delle altre, uno scontro diretto. Siamo contenti della prestazione, la vittoria ci permette di giocare per la salvezza fino alla fine. Ora tutti parlano dell’episodio finale di domenica (il potenziale rigore per fallo di Gaby Jean su Sanabria in Lecce-Cremonese, ndr) ma nessuno si sofferma sul fallo fischiato che ha impedito a Cheddira di involarsi verso la porta. Per tutti gli analisti, non era fallo. E l’episodio discusso nasce da quella punizione.

“Sono due società che rappresentano il Sud, una cosa che ci inorgoglisce, per quanto abbiamo due obiettivi differenti. Io e Conte ci sentiamo legati, ci stimiamo e ci vogliamo bene”.

Al Napoli piace Tiago Gabriel?: “Parliamo di un giocatore nato a dicembre 2004 che sta dimostrando di avere grandi potenzialità. A gennaio non lo abbiamo voluto cedere, anche se c’erano offerte importanti, abbiamo dato priorità alla continuità tecnica. Comunque non smentisco l’interesse da parte del Napoli“.