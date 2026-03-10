Corbo: “Il Napoli ha un macigno come Lucca”

Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Antonio Corbo. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Gilmour in un ruolo da titolare nel Napoli del futuro? No, Lobotka merita rispetto. Gilmour merita la massima attenzione ed è la pedina del futuro. Lobotka ha avuto già qualche infortunio, va ai Mondiali, è stata un’annata faticosissima. Nessuno si è preoccupato di capire a 100 giorni dal Mondiale se si farà. Gestione di Beukema non mi convince, ma mi convince che del mercato non se ne deve occupare Conte, credo che i giocatori debbano essere acquistati dagli specialisti.

La società deve prendersi responsabilità degli acquisti, salvo intese con l’allenatore. L’allenatore deve condividere quando ritiene, ma non può proporre. Il Napoli ha un macigno come Lucca. Attenzione, gli allenatori hanno già troppo tempo da dedicare alla squadra, allo spogliatoio… Bisogna innanzitutto comprare giocatori giovani.

Lukaku merita grande rispetto, è un gentiluomo del calcio, però nel programmare la prossima stagione, magari pensare prima cedere Lukaku e abbassare il monte ingaggi di quei 6-7 milioni che incidono molto. E bisogna andare a prendere altri calciatori da ingaggio inferiore. Immagino un calcio differente. Sono stati spesi 300 milioni nel biennio di Conte, tutto il rispetto per lui, però da uomo mercato preferisco il Conte che si interessa dello spogliatoio.

Alisson è un giocatore che avendo una certa freschezza, ha una certa intraprendenza. Giocatore preziosissimo, ma un po’ leggerino. Lukaku merita una sistemazione adeguata alle sofferenze patite, su De Bruyne l’ho visto molto motivato. Se torna dal Mondiale ancora forte e motivato, può essere molto utile”