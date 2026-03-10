NewsCalcioNapoli

Contro il Lecce, i Fab Four di nuovo in campo. Novità su Lobotka

By Emilia Verde
0

Il Napoli sta recuperando Scott McTominay, ma non è il solo, infatti contro il Lecce potrebbe rientrare fra i titolari anche Lobotka. Il Corriere dello Sport scrive: “Intanto, come detto, McTominay rientra, ma questa può anche essere la settimana del ritorno di Lobotka. Anche lui può rivedersi sabato col Lecce, così da permettere ai Fab Four di ricongiungersi oltre cinque mesi dopo. L’ultima volta tutti insieme, disponibili, il 5 ottobre col Genoa. All’appello, poi, mancheranno solo Di Lorenzo, atteso dopo la sosta, Neres e Rrahmani”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti, e per McTominay sarà ritorno in gruppo

News

Il Mattino – La “scugnizzeria” azzurra ha dato poche soddisfazioni…

News

Fuori ora il diciannovesimo episodio di “Parola ai Tifosi”, il podcast dedicato a voi…

News

Alisson Santos, le origini. Un’infanzia difficile al seguito di mamma Aldia e…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.