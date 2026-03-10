Contro il Lecce, i Fab Four di nuovo in campo. Novità su Lobotka

Il Napoli sta recuperando Scott McTominay, ma non è il solo, infatti contro il Lecce potrebbe rientrare fra i titolari anche Lobotka. Il Corriere dello Sport scrive: “Intanto, come detto, McTominay rientra, ma questa può anche essere la settimana del ritorno di Lobotka. Anche lui può rivedersi sabato col Lecce, così da permettere ai Fab Four di ricongiungersi oltre cinque mesi dopo. L’ultima volta tutti insieme, disponibili, il 5 ottobre col Genoa. All’appello, poi, mancheranno solo Di Lorenzo, atteso dopo la sosta, Neres e Rrahmani”.

Factory della Comunicazione