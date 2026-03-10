Champions League, Atalanta travolta: il Bayern vince 6-1 all’andata

Serata difficilissima per l’Atalanta nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Alla New Balance Arena il Bayern Monaco domina la partita dall’inizio alla fine e si impone con un pesante 6-1, mettendo già una seria ipoteca sul passaggio ai quarti di finale. La squadra di Vincent Kompany offre una prestazione di altissimo livello, travolgendo la formazione di Palladino con ritmo, qualità e grande cinismo sotto porta.

Factory della Comunicazione

La Dea prova a partire con coraggio e si affida davanti alla coppia offensiva composta da Scamacca e Krstovic, ma l’equilibrio della gara dura pochissimo. Il Bayern sblocca il risultato sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Stanisic approfitta di una marcatura non perfetta della difesa nerazzurra e, con un inserimento preciso, batte Carnesecchi portando avanti i tedeschi.

Il vantaggio dà ulteriore fiducia ai padroni di casa, che continuano ad attaccare con grande intensità. Olise è tra i più pericolosi e, dopo aver già impegnato il portiere atalantino con due conclusioni, trova il raddoppio con un sinistro preciso all’angolino. Passano pochi minuti e arriva anche il terzo gol: Gnabry sfrutta la sua velocità per infilarsi tra i difensori e battere ancora Carnesecchi. Prima dell’intervallo lo stesso Gnabry sfiora anche la doppietta personale, ma la sua conclusione termina di poco sopra la traversa.

Nella ripresa Palladino prova a cambiare qualcosa inserendo Djimsiti e tornando alla difesa a tre, ma la partita continua a essere a senso unico. Il Bayern trova il quarto gol con Jackson, che conclude con precisione dopo un’altra azione ben costruita.

I tedeschi non rallentano e continuano a spingere. Olise firma anche la sua doppietta personale con una nuova conclusione di grande qualità, mentre Musiala completa la goleada con il sesto gol della serata. Solo nei minuti finali l’Atalanta riesce a rendere meno pesante il passivo grazie alla rete di Pasalic, che firma il gol della bandiera a tempo quasi scaduto.

A cura di Vincenzo Buono

TABELLINO ATALANTA-BAYERN MONACO