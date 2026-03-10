NewsCalcioIn Evidenza

Champions League, Atalanta-Bayern Monaco formazioni ufficiali: la scelta su Scamacca e Kane

By Emanuele Arinelli
0

L’Atalanta è l’ultima reduce fra le squadre italiane in Champions League: alle 21 il fischio d’inizio della sfida d’andata per gli ottavi di finale, contro il Bayern Monaco. Sono state diramate le formazioni ufficiali.

 

 

Factory della Comunicazione

ATALANTA (4-4-2): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Kolasinac, Bernasconi; Sulemana, De Roon, Pasalic, Zalewski; Scamacca, Krstovic. All. Palladino

 

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Jackson. All. Kompany

Potrebbe piacerti anche
News

Di Vicino: “Adl probabilmente sta gestendo qualcosa di importante”

News

“L’unica vera nota stonata è l’infortunio di Vergara”

News

Corvino: “Tiago Gabriel piace al Napoli? Non confermo e non smentisco”

News

Torneo di Viareggio- i risultati della prima giornata del gruppo B

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.