Champions League, Atalanta-Bayern Monaco formazioni ufficiali: la scelta su Scamacca e Kane
L’Atalanta è l’ultima reduce fra le squadre italiane in Champions League: alle 21 il fischio d’inizio della sfida d’andata per gli ottavi di finale, contro il Bayern Monaco. Sono state diramate le formazioni ufficiali.
ATALANTA (4-4-2): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Kolasinac, Bernasconi; Sulemana, De Roon, Pasalic, Zalewski; Scamacca, Krstovic. All. Palladino
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Jackson. All. Kompany