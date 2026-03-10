Adnkronos News

Carburanti, rallenta ma non si ferma corsa dei prezzi per diesel e benzina

By Adnkronos
(Adnkronos) – Rallenta ma non si ferma l’aumento dei prezzi dei carburanti alla pompa: se infatti il petrolio ha chiuso in brusco calo (Brent questa mattina sotto i 90 dollari) dopo le parole del presidente Usa Trump sulla “guerra quasi finita”, sulle quotazioni dei prodotti raffinati sono proseguiti i rincari. Rincari che, stando alle rilevazioni di ‘Staffetta Quotidiana’, si riversano questa mattina sui prezzi consigliati dei maggiori marchi e che da domani vedremo sui prezzi medi praticati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di tre quelli del gasolio. Per Ip registriamo un rialzo di sei centesimi sulla benzina e dodici sul gasolio.  

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,783 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,787, pompe bianche 1,776), diesel self service a 1,970 euro/litro (+5, compagnie 1,971, pompe bianche 1,968). Benzina servito a 1,919 euro/litro (+2, compagnie 1,958, pompe bianche 1,846), diesel servito a 2,097 euro/litro (+6, compagnie 2,130, pompe bianche 2,036). Gpl servito a 0,702 euro/litro (invariato, compagnie 0,713, pompe bianche 0,691), metano servito a 1,477 euro/kg (+2, compagnie 1,481, pompe bianche 1,474), Gnl 1,232 euro/kg (invariato, compagnie 1,237 euro/kg, pompe bianche 1,228 euro/kg). 

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,869 euro/litro (servito 2,125), gasolio self service 2,024 euro/litro (servito 2,282), Gpl 0,835 euro/litro, metano 1,526 euro/kg, Gnl 1,310 euro/kg. 

